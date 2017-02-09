Давыдов: Сорокин и Шестёркин наигрываются с прицелом на ЧМ и, возможно, ОИ

Тренер вратарей сборной Россиирассказал, чтонаигрываются на этапах Евротура для выступления на чемпионате мира и Олимпиаде, если НХЛ не отпустит туда своих игроков.«Ребята приехали отдохнувшие, с настроением и желанием. Времени на тренировки мало, поэтому надо постараться всё делать качественно. Имеет значение выполнение каждого элемента. Все собранные, хорошо работают. Эти матчи будут для нас хорошей проверкой. Дать бой сборной Финляндии мы не можем, а должны это сделать.По предыдущим Евротурам вы заметили, что Сорокин и Шестёркин — та бригада вратарей, которые много и стабильно играют в своих клубах. После Кубка мира мы приняли решение, что эта пара должна наигрываться, приобретать международный опыт с прицелом на чемпионат мира и, возможно, на Олимпиаду. Мы ещё не знаем, будут ли отпущены игроки НХЛ, поэтому им надо набирать опыт. Мы вызвали на этот сбор Илюху Самсонова после молодёжного чемпионата. Хороший, молодой, перспективный, выступающий у себя в клубе. У нас хорошая крепкая бригада», — сказал Давыдов в прямом эфире в «твиттере» КХЛ.