Касатонов: Овечкин не пойдёт против профсоюза, если тот запретит ему ехать на ОИ

Двукратный олимпийский чемпионсчитает, что в случае отказа НХЛ отпустить игроков на Олимпиаду 2018 года вопрос об участии в турниребудет решать профсоюз. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» не раз говорил, что поедет на Игры в любом случае, и его решение поддержал владелец клуба Тэд Леонсис.«Каковы шансы у сборной России взять олимпийское золото игроками из КХЛ? Если мы считаемся второй лигой в мире, то шансы увеличиваются. У нас реально очень хорошие шансы.Владелец „Вашингтон Кэпиталз“ обещал Александру Овечкину отпустить его на Олимпиаду, но ведь на все его обещания лига может наложить запрет. Пойдёт ли хозяин клуба против НХЛ? Если да, то неминуем скандал. Думаю, последнее слово останется за профсоюзом игроков. Хоккеист никогда не пойдёт против профсоюза. Одно время мне казалось, что стороны вот-вот договорятся. А сейчас опять говорят про клубок спорных моментов – страховки, логистика, прочие условия… Обсуждают даже такой мелкий вопрос – сколько гостей может бесплатно взять с собой на Игры участник хоккейного турнира.У нашего поколения на международных турнирах было существенное преимущество – сыгранность, оттачиваемая годами, взаимодействие в звеньях. Наконец, специальная подготовка. А теперь ребята из НХЛ как правило прилетают и выходят с самолета на бал. Поверьте, они делают всё, что в их силах», — цитирует Касатонова «Советский спорт».