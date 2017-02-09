Вратарь Карри Рамо покинул фарм-клуб «Торонто»

Вратарьпокинул фарм-клуб «Торонто Мэйпл Лифс» в АХЛ, с которым в декабре 2016 года подписал пробный контракт. Об этом в своём «твиттере» сообщает инсайдер Sportsnet Крис Джонстон.Пропустивший долгое время после полученного в конце сезона-2015/16 разрыва крестообразной связки финн провёл за «Торонто Марлис» три матча, в которых отражал 88% бросков при 3,8 пропущенных гола за игру.Восстановление после травмы Рамо продолжит в Финляндии.