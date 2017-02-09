Тротц: когда думаешь о хоккеистке и ОАЭ, эти вещи никак не пересекаются в голове

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз»прокомментировал встречу с хоккеисткой из Абу-Даби.«Когда думаешь об ОАЭ и о девушке, которая играет в хоккей, то эти вещи никак не пересекаются в голове. И это замечательно. Наши ребята улыбаются, она улыбается. Она болеет за „Вашингтон“, болеет за Овечкина. А почему нет? Так это поколение хоккеистов поймёт, насколько разнообразен мир, что в хоккей могут играть все. То, что она делает, — фантастика. Она — пример для всех, символ», — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ.