Светлов: не хочется Капризова перехваливать, чтобы у него голова не закружилась

Олимпийский чемпион, известный тренер Сергей Светлов поделился мнением об игре нападающего «Салавата Юлаева» Кирилла Капризова.
«Перспективный парень Кирилл Капризов приехал из «Кузни» и в большом клубе раскрылся как лидер. И Капризов сейчас действительно достоин приглашения в сборную. От талантливых игроков в этом возрасте всегда ожидаешь прогресса в игре, но не всегда у них получается это сделать, иногда они какое-то время находятся в тени. А Капризова, судя по этому сезону, уже сейчас можно назвать мастером. Парень на правильном пути, он регулярно даёт результат – не в одном матче и даже не на протяжении половины сезона. Только вот не хочется раньше времени его перехваливать, чтобы голова не закружилась. Нужно, чтобы он дальше продолжал много работать», — цитирует Светлова официальный сайт КХЛ.