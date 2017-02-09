Бэйкс: увольнение Жюльена — тревожный звонок для всех игроков «Бостона»

Нападающий «Бостон Брюинз»поделился впечатлениями после увольнения главного тренера клуба«Увольнение Жюльена — тревожный звонок. Сообщение, что всё происходящее с клубом, – это не очень хорошо. Мы получили сигнал, что должны делать больше, лучше стараться и добиваться других результатов.Конечно, всё было очень неожиданно, для меня и многих других ребят. Мы не можем изменить прошлое, но можем сделать другим будущее, если будем лучше готовиться и играть. Этим сейчас поглощено всё наше внимание», — приводит слова Бэйкса CSNNE.