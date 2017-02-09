Лугин: проклятье победителей «регулярки» — их проблема, посмотрим, как справятся

Нападающий ярославского «Локомотива»рассказал, как его команда проводит паузу в чемпионате. Также хоккеист отметил, что полностью прошёл адаптацию в стане «железнодорожников».«По Владивостоку уже почти не скучаю, тут меня хорошо встретили. Всё в городе нашёл, жильё, магазины, где можно прогуляться. Из отличий двух городов, что сразу бросилось в глаза: немного другой климат, здесь реже можно увидеть солнце. Но это не значит, что город хмурый или менее красивый: тут очень много храмов, церквей, пусть банально говорю, но это так. Для русского человека это всегда важно.Когда игрока принимают в команду, бывает, что ему организуют обряд посвящения: шутки, розыгрыши… Но у нас времени на розыгрыши не было. Игры шли через день, причём на выезде, так что сразу попал в работу. Все были сосредоточены в первую очередь на хоккее.Развлекаемся ли как-то сейчас командой? Ну что вы, две тренировки в день, нет времени на «собрания». Нас ещё ждут три очень важных домашних встречи. Место в плей-офф мы себе гарантировали, но какое именно это будет место – ещё предстоит определить.Сейчас в первую очередь мы работаем над выносливостью, катанием – физическое состояние не бывает идеальным. Также разбираем пару тактических нюансов, но, сами понимаете, без «сборников», в три пятёрки, чего-то кардинально нового придумывать не пытаемся.Перед плей-офф всегда здорово зарядиться уверенностью, а больше всего уверенности нам принесут 9 очков и голы. Но я не думаю, что кто-то из «Амура» или «Адмирала» по старой памяти подарит мне пару шайб. Надо самим работать, побеждать и вставать на высокое место в таблице. СКА и ЦСКА не догнать, конечно, так что пусть они сами выясняют, кто займёт в итоге первую строчку. Проклятье победителей «регулярки» — это их проблема, посмотрим, как они с ней справятся», — сказал Лугин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Синициным.