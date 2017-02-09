Сборная России U17 уступила США в первой игре Турнира пяти наций

Юниорская сборная России U17 потерпела поражение от команды США в первой игре Турнира пяти наций, встреча завершилась со счётом 3:4.
В стартовой пятёрке нашей команды на лёд вышли пара защитников Роман Калиниченко – Данила Журавлёв и тройка нападения Григорий Денисенко – Александр Хованов – Алексей Дробин. Место в воротах занял Амир Мифтахов.
Лучшим игроком встречи признан Владислав Котков.
Россия – США (0:0, 0:1, 3:3)
Голы:
0:1 Дженкинс (Дебуа, Миллер);
0:2 Волстром (Семьюлсон, Эмберсон);
0:3 Груден ( Волстром, Маккинон);
1:3 Котков (Журавлёв);
2:3 Журавлёв (Калиниченко, Денисенко);
2:4 Гилз (Фараби, Вайз);
3:4 Денисенко (Хованов).
Штраф: 8-4;
Вратари: Мифтахов — Аллен.