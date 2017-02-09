Капризов: волнение прошло за пару смен, в победном голе больше импровизации

Форвард сборной Россиипрокомментировал победу над командой Финляндии (2:1).«Волнение было, пару смен сыграл и оно прошло. Была тяжёлая игра, счёт это показывает. Хорошо, что играли до конца и в конце смогли забить. В голе наверно было больше импровизации, Ткачёв отдал Захару Арзамасцеву, тот прострелил и Толя Голышев подставил. Хорошие игроки собраны, со всеми приятно играть. Мои моменты? Первый раз вообще мимо бросил, а после второго нам гол забили. Такие моменты должен забивать, мастерства не хватило», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.