Шестёркин: не рассматривал матч с Финляндией как дуэль с Коскиненом

Вратарь сборной Россииподелился впечатлениями от матча с командой Финляндии (2:1) в рамках Шведских хоккейных игр.«Тяжёлый матч получился. Тяжело входил в игру, потом почувствовал её, появилась уверенность. Благодарен ребятам, что ловили на себя шайбы, заблокировали очень много бросков. Думаю, именно поэтому мы победили.В чём отличие этой сборной от той, что была на чемпионате мира? Там были игроки из НХЛ, здесь их нет.Этот матч с позиции дуэли с Коскиненом не рассматривал. Моё дело было выходить и играть на победу, неважно, кто выходит против меня», — передаёт слова Шестёркина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.