Шестёркин: не рассматривал матч с Финляндией как дуэль с Коскиненом

Вратарь сборной России Игорь Шестёркин поделился впечатлениями от матча с командой Финляндии (2:1) в рамках Шведских хоккейных игр.
«Тяжёлый матч получился. Тяжело входил в игру, потом почувствовал её, появилась уверенность. Благодарен ребятам, что ловили на себя шайбы, заблокировали очень много бросков. Думаю, именно поэтому мы победили.
В чём отличие этой сборной от той, что была на чемпионате мира? Там были игроки из НХЛ, здесь их нет.
Этот матч с позиции дуэли с Коскиненом не рассматривал. Моё дело было выходить и играть на победу, неважно, кто выходит против меня», — передаёт слова Шестёркина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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