Голышев: не говорил, что готов к обмену в СКА, я счастлив в «Автомобилисте»

Нападающий сборной Россиипосле матча с Финляндией (2:1) прокомментировал свою заброшенную шайбу.«Захар Арзамасцев хотел бросать, мы с ним переглянулись, и я видел, что он увидел меня и побежал на прострел. Мне показалось, что я подставил клюшку, и после этого сразу гол, под перекладину влетела. Но самое главное, что забил. После гола ничего на плече не целовал. Заранее такого празднования не задумывал, так получилось.Я сказал, что готов к обмену в СКА? Я такого не говорил! Мне по-другому был задан вопрос. Я сам ответа не читал. Сегодня Илья Петрович Воробьёв об этом сказал. Я сначала думал, что он шутит. Вопрос там звучал по-другому. Я ответил, что если меня захотят обменять, то обменяют. Я сказал, что это мечта любого игрока, играть в таких командах, как ЦСКА, СКА, «Ак Барс», «Магнитка», которые ставят высокие задачи. Но я счастлив в «Автомобилисте», меня всё устраивает», — передаёт слова Голышева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.