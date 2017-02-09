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175 лет назад 2016
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Голышев: не говорил, что готов к обмену в СКА, я счастлив в «Автомобилисте»

9 февраля 2017, четверг. 22:14. Хоккей
Нападающий сборной России Анатолий Голышев после матча с Финляндией (2:1) прокомментировал свою заброшенную шайбу.

«Захар Арзамасцев хотел бросать, мы с ним переглянулись, и я видел, что он увидел меня и побежал на прострел. Мне показалось, что я подставил клюшку, и после этого сразу гол, под перекладину влетела. Но самое главное, что забил. После гола ничего на плече не целовал. Заранее такого празднования не задумывал, так получилось.

Я сказал, что готов к обмену в СКА? Я такого не говорил! Мне по-другому был задан вопрос. Я сам ответа не читал. Сегодня Илья Петрович Воробьёв об этом сказал. Я сначала думал, что он шутит. Вопрос там звучал по-другому. Я ответил, что если меня захотят обменять, то обменяют. Я сказал, что это мечта любого игрока, играть в таких командах, как ЦСКА, СКА, «Ак Барс», «Магнитка», которые ставят высокие задачи. Но я счастлив в «Автомобилисте», меня всё устраивает», — передаёт слова Голышева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Хоккей Сборная Финляндии — Хоккей Анатолий Голышев
Новости. Хоккей
9 февраля 2017, четверг
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