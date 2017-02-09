Жюльен: покидая «Бостон», счастлив и горд, что нам удалось вернуть кубок Стэнли

Бывший главный тренер «Бостон Брюинз» Клод Жюльен написал письмо, в котором попрощался с игроками, персоналом и болельщиками.«В первую очередь я бы хотел поблагодарить «Брюинз» за то, что позволили мне и моей семье провести незабываемые 10 лет в Бостоне. Мы были горды называть это место своим домом на протяжении столь долгого времени и определённо будем по нему скучать. У меня не хватит слов благодарности, чтобы сказать спасибо всем игрокам, бывшим и настоящим, медицинскому штабу и техническому персоналу, докторам и сотрудникам службы коммуникаций, всем, с кем мы вместе работали над успехами клуба, который в первую очередь был единым коллективом.Я благодарю всех: от сотрудников службы безопасности до волонтёров, с которыми мне посчастливилось встретиться за все эти годы.Определённо я не могу не поблагодарить людей, ради которых мы старались, – болельщиков «Брюинс». Ваши преданность, ни с чем не сравнимая страсть, энергия и поддержка – вот что делает Бостон лучшим спортивным городом мира.Покидая клуб, я больше всего счастлив и горд, что впервые за 39 лет нам удалось вернуть кубок Стэнли в Бостон. Я никогда не забуду те моменты, которые мы праздновали с игроками, семьями, сотрудниками и болельщиками. Всем, кто был частью этого и помогал в течение длинного пути, я хочу сказать сердечное спасибо», — приводится письмо Жюльена на официальном сайте лиги.