Итоги игрового дня МХЛ

«Кузнецкие Медведи» переиграли «Снежных Барсов» со счётом 5:3.
МХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2017, четверг. 13:00 МСК
Новокузнецк
5 : 3 1:1, 2:1, 2:1
Астана
0:1 – Мельников (Голубев) – 12:30 (5x5), 1:1 – Язьков (Емец, Шевченко) – 14:06 (5x5), 1:2 – Ананичев (Ананичев) – 30:17 (4x5), 2:2 – Уткин (Язьков, Емец) – 31:24 (5x4), 3:2 – Язьков (Шевченко, Емец) – 34:13 (5x5), 4:2 – Фаткуллин – 43:52 (5x5), 4:3 – Балдин (Семёнов) – 54:36 (5x5), 5:3 – Емец (Шевченко) – 56:06 (5x5)
«Сибирские Снайперы» взяли верх над «Алтаем» со счётом 3:0.
МХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2017, четверг. 14:30 МСК
Новосибирская область
3 : 0 1:0, 1:0, 1:0
Усть-Каменогорск
1:0 – Лапин (Назаров, Локтев) – 15:27 (5x5), 2:0 – Сухов (Десятков, Молофеев) – 22:17 (5x4), 3:0 – Лапин (Локтев) – 58:27 (5x5)
«Ирбис» одержал разгромную победу над «Тюменским Легионом» — 8:0.
МХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2017, четверг. 17:00 МСК
Казань
8 : 0 1:0, 4:0, 3:0
Тюмень
1:0 – Баин (Ахметгалиев, Кара) – 08:13 (5x5), 2:0 – Галимов – 21:26 (5x5), 3:0 – Валеев – 23:53 (5x5), 4:0 – Баин (Кара) – 30:28 (5x5), 5:0 – Галимов (Кара, Баин) – 36:26 (5x5), 6:0 – Кевлин (Мужиков) – 45:03 (5x4), 7:0 – Редков (Хакимзянов) – 56:59 (5x5), 8:0 – Редков – 58:42 (5x5)
«Ладья» дома не сумела навязать борьбу «Мамонтам Югры» — 2:8.
МХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2017, четверг. 17:30 МСК
Тольятти
2 : 8 0:5, 0:2, 2:1
Ханты-Мансийск
0:1 – Гайдеик (Еркин) – 04:10 (5x5), 0:2 – Чусовитин (Ваулин) – 06:04 (5x5), 0:3 – Гильманов (Марченко) – 07:38 (5x5), 0:4 – Чусовитин (Уфимцев, Кожевников) – 16:21 (5x5), 0:5 – Кожевников (Ваулин) – 18:51 (5x5), 0:6 – Латышевич (Галюк) – 20:33 (5x5), 0:7 – Ваулин (Куцмус, Уфимцев) – 22:30 (5x4), 1:7 – Моренец (Рахимуллин) – 40:22 (5x5), 2:7 – Грошев (Журавлёв, Калинин) – 43:34 (5x5), 2:8 – Грымзин (Вахрутдинов, Гайдеик) – 54:47 (5x5)
ХК «Рига» одолел «Тайфун» — 3:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2017, четверг. 18:00 МСК
Рига
3 : 2 1:0, 0:1, 2:1
Приморский край
1:0 – Галоха (Сварс, Разгалс) – 16:11 (5x5), 1:1 – Гайнетдинов (Чернов) – 30:43 (5x5), 2:1 – Сичев (Галоха, Спруктс) – 40:24 (5x5), 3:1 – Сварс (Вятерс) – 41:47 (5x5), 3:2 – Яковлев (Кумов, Тарлецкий) – 46:11 (5x4)
«Алмаз» победил «СКА-Серебряные Львы» со счётом 3:1.
МХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2017, четверг. 18:30 МСК
Череповец
3 : 1 0:0, 2:0, 1:1
Санкт-Петербург
1:0 – Лапин (Лощенко) – 21:40 (5x5), 2:0 – Лапин (Кудако, Кодола) – 37:04 (4x5), 2:1 – Куянов (Зубковский, Кривошеев) – 45:06 (5x4), 3:1 – Данилов (Колесников, Шляхтов) – 45:42 (5x5)
«Локо» в овертайме уступил СКА-1946 — 3:4 ОТ.
МХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2017, четверг. 19:00 МСК
Ярославль
3 : 4 0:2, 3:1, 0:0, 0:1
Санкт-Петербург
0:1 – Милёхин (Шабаров) – 09:56 (5x5), 0:2 – Мойсеев (Петьков) – 14:00 (5x4), 0:3 – Царюк (Вейтов, Басистый) – 21:41 (5x5), 1:3 – Иванов (Ковалёв) – 25:45 (5x4), 2:3 – Жуков (Громов, Зенчиков) – 27:49 (5x5), 3:3 – Иванов (Павликов, Кудрявцев) – 34:14 (5x5), 3:4 – Барабанов (Мойсеев) – 60:41 (4x3)