Ефимов: юниорскую сборную уже не первый турнир преследуют травмы и болезни

Главный тренер юниорской сборной России U17поделился впечатлениями после поражения от США (3:4) на Турнире пяти наций.«Хороший, интересный матч, очень эмоциональный как для болельщиков, так и для нас. Первый период завершился со счётом 0:0. Я бы не сказал, что команда долго раскачивалась и входила в игру, просто у игроков было определённое задание — сдержать натиск соперника. Американцы также присматривались к нам, с обеих сторон шла тактическая игра. Потом обе команды добавили в движении. Соперникам удалось подловить нас на контратаке, мы же двумя своими блестящими выходами — два в один и три в один – к сожалению, воспользоваться не смогли. В отдельных моментах здорово действовали вратари.Вся команда боролась и билась до последнего, в этом к ним нет никаких претензий. Уже не первый турнир нас преследуют травмы и болезни, вот и вчера команда по разным медицинским причинам лишилась сразу трёх игроков. Надеемся, что они максимально быстро смогут присоединиться к нам. Завтра матч против шведов, разберём ошибки и будем готовиться», — цитирует Ефимова официальный сайт ФХР.