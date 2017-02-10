Котков: в матче с США неудачно сыграли в обороне, пропустили ненужные голы

Нападающий юниорской сборной Россиипрокомментировал поражение от США (3:4).«В матче против США наша команда неудачно сыграла в обороне и пропустила ненужные голы. Но в тоже время здорово, что нам удалось завестись и забросить свои шайбы. Очень важно то, что на скамейке сегодня была одна команда, единое целое. Все бились друг за друга до последнего.Провалили начало третьего периода, пропустили две шайбы подряд. Может, не успели настроиться и как следует собраться после перерыва. Мы не должны пропускать серийные шайбы, это говорят нам тренеры, и мы понимаем сами. Но так вышло: крайне неудачно сыграли в том моменте», — цитирует Коткова официальный сайт ФХР.