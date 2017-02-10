«Вашингтон» выиграл у «Детройта», Кузнецов отдал результативную передачу

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду со счётом 6:3 выиграл у «Детройт Ред Уингз» со счётом 6:3.На 6-й минуте Маркус Юханссон вывел хозяев вперёд, воспользовавшись передачей Евгения Кузнецова, на что «Детройт» ответил дублем Андреаса Атанасью.Бретт Коннолли восстановил равновесие, а Ти Джей Оши после перерыва сделал счёт 3:2 в пользу «Кэпиталз». На старте заключительной трети Хенрик Зеттерберг вернул гостями надежду на успех, однако большего «Ред Уингз» добиться не сумели.Джон Карлссон вернул лидерство «Вашингтону», после чего ворота «Детройта» поразили также Оши и Никлас Бекстрём.