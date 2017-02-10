Кириллов: в финале Универсиады столкнулись с домашним судейством

Нападающий «Амура»поделился эмоциями от завоевания золотых медалей Универсиады.«Сразу почувствовали внимание к нашей сборной. От имени команды хочу поблагодарить всех болельщиков за поддержку, которую мы в Казахстане каждый день чувствовали. Нам говорили, что в России за Универсиадой многие следят. Если честно, это стало сюрпризом и ещё больше нас мобилизовало. К тому же речь на Универсиаде шла о матчах на вылет, а не о таком круговом турнире, как Евротур. Не всем студенческим сборным удалось показать качественный хоккей. Но канадцы с казахстанцами выделялись. Особенно хозяева турнира, в финале против которых всё решила одна-единственная шайба. Это был настоящий «золотой» матч.Хоккейный турнир Универсиады был очень хорошо организован. Но при этом в финале мы столкнулись с домашним судейством. Пару минут поиграли 3 на 5, получили ещё серию неоднозначных удалений, но ничего, выдержали. Вратарь Илья Андрюхов нас подтащил, а форвард Даниил Ильин забил единственный гол. Против «кленовых листьев» получился менее тактический и более открытый хоккей. С канадцами играть проще, чем с нашими соседями по Европе и Азии.Сборная Казахстана? У соперников были собраны молодые ребята из «Барыса» — Полуэктов, Ибрайбеков, Гренц, Евдокимов, Михайлис, Асетов, — которые этим летом прошли в Астане подготовительный лагерь Андрея Назарова. Убедились, что эти казахстанские ребята заряжены и бегут. Но мы были готовы. Мы шли только на этот результат. По ходу турнира родственники нам звонили и рассказывали, что в России за нами следят, это только добавляло ответственности и мотивации.В январе в «Амур» пришёл вызов на трёх игроков из системы хабаровского клуба — вратаря Андрюхова, защитника Заборникова и меня. Руководители дали добро. Напутствовали нас на победу. Я стопроцентный студент. Учусь в Университете физкультуры и спорта. В КХЛ я провёл лишь два матча, набрал одно очко. В детские годы образцом для меня был Алексей Яшин — универсальный центр, который одинаково хорошо играл и на оборону, и на атаку», — цитирует хоккеиста Russia-Hockey.