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Тарасенко делит первое место с Демитрой по победным голам в овертайме за «Блюз»

10 февраля 2017, пятница. 09:08. Хоккей
Форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко забил гол в овертайме матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:1 ОТ). Это был 7-й такой гол для россиянина в карьере. Таким образом, он сравнялся с лидером в истории «Блюз» по количеству голов в овертайме – Паволом Демитрой.

Тарасенко был признан первой звездой матча. Это 26-й гол россиянина в текущем чемпионате НХЛ. Всего в 55 матчах сезона на счету Тарасенко 53 (26+27) очка.

Видео гола Тарасенко доступно здесь
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Сент-Луис Блюз Владимир Тарасенко
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