Светлаков: от общения со Знарком впечатления самые положительные

Форвард сборной России Андрей Светлаков поделился впечатлениями об игре с финнами (2:1) в вынесенном матче Евротура. Хоккеист стал автором голевой передачи.
«В конце забили, вытащили матч. В сборную всегда приятно приезжать, это большая ответственность, дополнительный стимул показать себя тренеру. Нам тренеры говорят, что у каждого есть шанс оказаться в главной команде, надо только доказать. От общения с главным тренером впечатления самые положительные, он всегда подсказывает, указывает на ошибки», – цитирует игрока «Р-Спорт».
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