Овечкин лишь на секунду превзошёл личный антирекорд по игровому времени

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз»в домашнем матче с «Детройт Ред Уингз» (6:3) провёл на льду лишь 13 минут и 54 секунды. Этот показатель игрового времени стал для россиянина наименьшим в нынешнем сезоне. За всю карьеру в НХЛ Овечкин лишь один раз получал меньшее игровое время: в одном из матчей дебютного для себя сезона-2005/06 Овечкин получил от тренера 13 минут и 53 секунды.В матче с «Детройтом» Александр не нанёс ни одного броска в створ. В списке лучших снайперов регулярного чемпионата он делит четвёртое место с Владимиром Тарасенко (26 голов), на 4 шайбы отставая от лидера гонки Сидни Кросби.