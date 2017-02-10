Барбашёв: согласен, что в какой-то степени в НХЛ играть даже проще, чем в АХЛ

Новичок «Сент-Луис Блюз» форвардподелился впечатлениями от дебюта в НХЛ. В недавнем матче хоккеист забросил свою первую шайбу в лиге.«Поначалу было очень тяжело, когда меня подняли из АХЛ. Очень сильно волновался, перед самой игрой серьёзно потряхивало, но после первой смены волнение улеглось. Честно говоря, я думал, что будет очень тяжело, но оказалось всё значительно проще. С каждой игрой я приобретаю новый опыт, есть игровое время, поэтому я очень доволен тем, что нахожусь здесь. Думаю, что и тренерский штаб доволен тем, как я учусь. Первый раз было тяжело, а сейчас становится всё легче.Согласен с тем, что в какой-то степени в НХЛ играть даже проще, чем в АХЛ. В НХЛ все играют правильно по позиции, тут все грамотно действуют. За счет этого у тебя появляется пространство. Сложность в НХЛ заключается в том, что у всех тут уже очень много опыта. Здесь многим ребятам по 30 лет или больше. Против таких опытных хоккеистов действовать непросто, они всегда ведут силовую борьбу. В АХЛ часто такое бывает, что все хоккеисты летают где угодно, без определённых позиций. После того как я сыграл первый матч в НХЛ с «Миннесотой», там был перерыв на Матч звёзд и меня спустили обратно в «Чикаго Вулвз». Мне было в два раза тяжелее играть в АХЛ после опыта игры в НХЛ», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.