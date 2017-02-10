Тарасенко: мы идём в бой друг за друга, в каждом моменте, каждом матче

Нападающий «Сент-Луис Блюз»прокомментировал победу в выездном матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:1 ОТ), в котором он стал автором решающей шайбы.«Матч с «Торонто» был настоящей проверкой для нас. Перед игрой мы знали, что встреча не будет такой же результативной, каким был матч на нашем льду, завершившийся со счётом 5:1. Мы обыграли хорошую команду, это было непросто. Овертаймы четыре на четыре мне тоже нравились, но когда играешь три на три, то на площадке намного больше пространства. Не думаю, что этот формат нравится тренерам, но игрокам он точно по душе. Из-за повреждений мы потеряли Робби Фаббри и Штястны, это отличные хоккеисты, но нам не стоит говорить о травмах. Завтра будет новый день, новый матч, в котором надо будет биться. Мы просто идём в бой друг за друга – в каждой смене, в каждом моменте, в каждом матче», — приводит слова Тарасенко официальный сайт клуба.В списке лучших снайперов Владимир делит четвёртое место с Александром Овечкиным (26 голов), уступая 4 шайбы лидеру гонки Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз».