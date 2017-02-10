ЛеБлан: сообщения о возможности переезда «Аризоны» за пределы штата — фальшивка

Президент и совладелец «Аризоны»обнародовал официальное заявление по поводу публикаций в газете Glendale Star, где сообщалось, что представители клуба посетили арены в Портленде и Сиэтле.«Недавно опубликованные газетой Glendale Star сообщения о том, что владельцы «Койотс» рассматривают варианты переезда клуба на арену за пределами штата Аризона, являются абсолютно ложными. Газета ссылается на анонимные источники на аренах и в клубе. Это фальшивка.«Койотс» настроены на то, чтобы построить наиболее выгодную для налогоплательщиков арену в долине. Она будет самоокупаемой, благодаря ей появятся новые рабочие места, она принесёт штату, графству и городу миллионы долларов. Мы твёрдо намерены остаться в Аризоне», – говорится в сообщении.