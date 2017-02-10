Форвард «Вашингтона» Бураковски получил травму в матче с «Детройтом»

Форвард «Вашингтон Кэпиталз»не доиграл матч с «Детройт Ред Уингз» (6:3) из-за травмы руки. Он получил повреждение в первом периоде, блокируя бросок.По словам главного тренера «Кэпиталз» Барри Тротца, шведскому игроку придётся пропустить некоторое время, но потребуется ли операция, пока неясно.Ожидается, что в следующем матче с «Анахайм Дакс» его заменит Зак Сэнфорд, а затем у «Вашингтона» по расписанию пятидневный перерыв. В текущем сезоне Бураковски набрал 29 (11+18) очков в 52 матчах при показателе полезности «+15».