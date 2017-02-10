19 игроков ЖХЛ отправились на турнир трёх наций в Финляндию. Игрокам предстоит провести три игры в Виерумяки. 10 и 12 февраля россиянкам предстоит выйти на лёд против финских спортсменок, а 11 февраля сразиться со шведской командой. Команду возглавил тренер «бронзовой» «молодёжки» Евгений Бобарико, в связи с занятостью Алексея Чистякова на Всемирных студенческих играх в Казахстане.В Финляндию оправились 22 спортсменки, 19 из которых представляют ЖХЛ.Валерия Меркушева (СКСО), Надежда Александрова («Торнадо»), Елизавета Кондакова («Торнадо»).Анна Щукина («Агидель»), Анна Климкина («Бирюса»), Анастасия Чистякова («Динамо» СПб), Татьяна Чижова (СКИФ), Дарья Середина («Торнадо»), Мария Печникова (СКИФ), Екатерина Лебедева («Агидель»), Юлия Кошевая («Бирюса»).Екатерина Смоленцева («Агидель»), Галина Скиба («Торнадо»), Екатерина Соловьева («Агидель»), Екатерина Добродеева («Бирюса»), Мария Кокошкина («Торнадо»), Алёна Старовойтова («Торнадо»), Виктория Кулишова (СКИФ), Татьяна Шаталова («Бирюса»).«Мне очень понравилось тренироваться с девчонками, они показывают довольно неплохой темп. Конечно, некоторым не хватает техники владения шайбой, но мы над этим работаем. Мы спортсмены и должны уметь адаптироваться к любому коллективу, поэтому новость о том, что на турнир отправимся в таком составе, не вызвала никаких вопросов. Плюс ко всему у тренера появится возможность посмотреть резерв на Олимпиаду, а у девчонок – проявить себя. У нас будет две хорошие игры с финками, ведь они одни из наших принципиальных соперников на чемпионате мира», — сказала Екатерина Смоленцева.