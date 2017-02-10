Голубович: в поражении нет ничего хорошего, но нужно делать правильные выводы

Главный тренер сборной России (U18)прокомментировал поражение от шведов (1:3) в стартовом матче турнира пяти наций.«В поражении нет ничего хорошего, но нужно делать правильные выводы. Шведы в оптимальном составе, играют на домашнем турнире, а большинство игроков у них имеет много международной практики. У нас таких игроков пять-семь, некоторые игроки сегодня дебютировали. У меня к ребятам по самоотдаче, по организации игры и дисциплине практически нет претензий сегодня. Активная игра в меньшинстве в третьем периоде? Это говорит только о функциональном состоянии команды, больше ни о чём.Изменения перед завтрашней игрой планируются, посмотрим, какие сочетания будут лучше, кто где сможет быть полезнее. Проверить ребят перед чемпионатом мира – наша основная задача. Нельзя быть в основе на 100 процентов. И у тех, кто проявит себя на этом турнире, – столько же шансов попасть на чемпионат мира, что и у тех, кого мы уже знаем.Как Шэн дебютировал в сборной? Похвально. Но это только начало, посмотрим, что будет дальше», – цитирует тренера официальный сайт ФХР.