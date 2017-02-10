Миронов: в плей-офф надо всех обыгрывать, а не подбирать соперников

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов рассказал о текущем положении дел в команде.
«Мы проделали очень хорошую работу перед плей-офф. Настроение перед оставшимися матчами «регулярки» замечательное, атмосфера шикарная. Немного разгрузили тренировочный процесс и, чтобы не потерять игровой ритм, сегодня устроили двустороннюю тренировку.
Нам дали пару выходных перед нагрузками. Невозможно хорошо отдыхать, а потом выйти и всех обыгрывать. Надо поддерживать форму и выполнять определённый объём нагрузок. Наша главная задача — подготовиться к плей-офф, чтобы подойти к этому раунду в максимальной боевой готовности. Будем навязывать свой хоккей. На кого выйдем, на того и выйдем. Надо всех обыгрывать, а не подбирать соперников.
Набрал форму за эти дни тренировок. Все хорошо. Рука пока ещё беспокоит. Продолжаю делать физиопроцедуры», — цитирует игрока «Спорт-экспресс».