Миронов: в плей-офф надо всех обыгрывать, а не подбирать соперников

Защитник московского «Динамо»рассказал о текущем положении дел в команде.«Мы проделали очень хорошую работу перед плей-офф. Настроение перед оставшимися матчами «регулярки» замечательное, атмосфера шикарная. Немного разгрузили тренировочный процесс и, чтобы не потерять игровой ритм, сегодня устроили двустороннюю тренировку.Нам дали пару выходных перед нагрузками. Невозможно хорошо отдыхать, а потом выйти и всех обыгрывать. Надо поддерживать форму и выполнять определённый объём нагрузок. Наша главная задача — подготовиться к плей-офф, чтобы подойти к этому раунду в максимальной боевой готовности. Будем навязывать свой хоккей. На кого выйдем, на того и выйдем. Надо всех обыгрывать, а не подбирать соперников.Набрал форму за эти дни тренировок. Все хорошо. Рука пока ещё беспокоит. Продолжаю делать физиопроцедуры», — цитирует игрока «Спорт-экспресс».