Задоров провёл на льду 26 минут 47 секунд — это 2-й его показатель в НХЛ

Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (1:4) провёл на площадке 26 минут 47 секунд. Это второй лучший показатель в карьере 21-летнего россиянина.
В декабре 2014 года Задоров отыграл 27 минут 44 секунды за «Баффало» в матче с «Оттавой» (5:4 ОТ). В нынешнем сезоне Задоров в 50 матчах набрал 10 (0+10) очков при показателе полезности «-15».
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