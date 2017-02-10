Фёдоров: Плэтт не был для ЦСКА загадкой, он работоспособный парень

Главный менеджер ЦСКА по селекции Сергей Фёдоров поделился мнением о ситуации с возможным неучастием игроков НХЛ в Олимпиаде-2018, а также похвалил вернувшегося по ходу сезона в команду Джеффа Плэтта.
«Команда поздравила меня с включением в сотню лучших игроков НХЛ. Конечно, есть игроки, которые заслуживали туда попасть, но их туда не включили. Была создана комиссия из 58 человек, там было много критериев, и человеческий фактор, конечно, присутствовал. Не думаю, что много ошибок было совершено. Не знаю, кто выиграет от того, что энхаэловцы могут не принять участия в Олимпиаде. Если они приедут, то состав её участников будет более интересным, профессиональным. В случае если они не приедут, это уже будут другие Игры.
В ЦСКА сейчас работаем над физическими качествами игроков, над выносливостью. Будем довольны, если поднимем трофей над головой. Идёт рабочий процесс, он довольно сложный для некоторых хоккеистов, потому что не все с такими нагрузками сталкивались. Много интересного происходит. Ребята держат удар, им тяжело, но они стараются показать свои лучшие качества, будучи очень уставшими.
Принципиально ли занять первое место в «регулярке»? Когда осталось три игры, о принципиальности говорить не стоит, но мы будем стремиться к этому. Мы сделали всё, что могли, и если соперник нам поможет, то будет какой-то результат. Мы готовимся к первому раунду плей-офф, там лёгких соперников не бывает. Неважно, выше ты соперника в таблице или нет — это другая игра. Каждая ошибка на вес золота. Самое главное — в последних трёх матчах регулярного чемпионата показать ту игру, которая будет в плей-офф. Не задумывался над тем, какой из соперников предпочтительнее. Интенсивность игры другая, все играют от ножа. Каждая из команд хочет выйти и выиграть. У всех равные шансы.
С Марченко не связывались, у него есть свой представитель, с которым мы на связи. Это несложное дело. Плэтт никогда не был для нас загадкой, мы знали, что он вольётся в коллектив. Джефф — работоспособный парень, он показывает агрессивный хоккей. Хотелось бы пожелать ему устойчивости и уйти от тех ошибок, которые были в прошлом году», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.