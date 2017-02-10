Фёдоров: Плэтт не был для ЦСКА загадкой, он работоспособный парень

Главный менеджер ЦСКА по селекцииподелился мнением о ситуации с возможным неучастием игроков НХЛ в Олимпиаде-2018, а также похвалил вернувшегося по ходу сезона в команду Джеффа Плэтта.«Команда поздравила меня с включением в сотню лучших игроков НХЛ. Конечно, есть игроки, которые заслуживали туда попасть, но их туда не включили. Была создана комиссия из 58 человек, там было много критериев, и человеческий фактор, конечно, присутствовал. Не думаю, что много ошибок было совершено. Не знаю, кто выиграет от того, что энхаэловцы могут не принять участия в Олимпиаде. Если они приедут, то состав её участников будет более интересным, профессиональным. В случае если они не приедут, это уже будут другие Игры.В ЦСКА сейчас работаем над физическими качествами игроков, над выносливостью. Будем довольны, если поднимем трофей над головой. Идёт рабочий процесс, он довольно сложный для некоторых хоккеистов, потому что не все с такими нагрузками сталкивались. Много интересного происходит. Ребята держат удар, им тяжело, но они стараются показать свои лучшие качества, будучи очень уставшими.Принципиально ли занять первое место в «регулярке»? Когда осталось три игры, о принципиальности говорить не стоит, но мы будем стремиться к этому. Мы сделали всё, что могли, и если соперник нам поможет, то будет какой-то результат. Мы готовимся к первому раунду плей-офф, там лёгких соперников не бывает. Неважно, выше ты соперника в таблице или нет — это другая игра. Каждая ошибка на вес золота. Самое главное — в последних трёх матчах регулярного чемпионата показать ту игру, которая будет в плей-офф. Не задумывался над тем, какой из соперников предпочтительнее. Интенсивность игры другая, все играют от ножа. Каждая из команд хочет выйти и выиграть. У всех равные шансы.С Марченко не связывались, у него есть свой представитель, с которым мы на связи. Это несложное дело. Плэтт никогда не был для нас загадкой, мы знали, что он вольётся в коллектив. Джефф — работоспособный парень, он показывает агрессивный хоккей. Хотелось бы пожелать ему устойчивости и уйти от тех ошибок, которые были в прошлом году», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.