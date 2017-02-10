Канарейкин: задача «Авангарда» – финал конференции, будем постепенно идти

Главный тренер «Авангарда» Фёдор Канарейкин рассказал о состоянии травмированных игроков и задачах команды.
«Конкретно по Буту ничего не понятно. Медведев, я думаю, начнёт играть уже в ближайших играх. Что касается Лауты, нужно немного времени. Подтянули Самохвалова, посмотрим, как он будет работать в ближайших матчах.
«Каждый тренер что-нибудь не договаривает перед плей-офф. Это нормально. Что касается нас, то не мы выбираем, нас выбирают. Мы на своей позиции стоим давно. А кто выйдет на нас, станет известно в ближайшие два тура. Задача перед сезоном поставлена – это финал конференции. Будем постепенно идти. Сначала задача – определиться по первому сопернику, а там будем дальше идти», — цитирует тренера «Омскинформ».