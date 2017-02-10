Квартальнов: ЦСКА уже держит в голове плей-офф

Главный тренер ЦСКАрассказал, как его команда готовится к плей-офф, а также признался, что не обращает внимания на тот факт, что победитель «регулярки» ещё ни разу не выигрывал Кубок Гагарина.«Осталось всего три игры в регулярном чемпионате, и мы уже держим в голове плей-офф. Начинаются важные матчи. В оставшихся играх будем стараться побеждать. Посмотрим по составу. Сейчас ребята приедут из сборной, увидим, в каком они будут состоянии. Может, кому-то дадим отдохнуть, а кто-то будет сразу играть. Для нас каждый матч важен.Ко всем соперникам мы относимся уважительно, просто исторически сложилось так, что встречи со «Спартаком» особенные для болельщиков. Для них это очень важно. Перед этими играми пресса всегда нагнетает ситуацию. Будем готовиться, играть и держать плей-офф в голове. Стараемся победить в регулярном чемпионате, но многие команды хотят выиграть, например тот же СКА. Победитель «регулярки» не выигрывает в плей-офф? Мы не обращаем на это внимания», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.