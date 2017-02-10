Орешкин: как не привлекать молодёжь? За ними будущее

Главный тренер московского «Динамо»рассказал о подготовке бело-голубых к плей-офф.«Всё, что мы планировали на это время, выполняется. Дорабатывали то, что надо было подтянуть перед плей-офф. Это тактика, большинство и меньшинство — то, что будет основополагающим в плей-офф. Всё идёт по плану. Перед нами всегда стоит только одна задача на каждую игру — правильно выполнять рабочие задания и выигрывать.Молодёжь? Ну а как не привлекать? За ними будущее. Они стараются, смотрят на ветеранов. С ними только работать и работать», — цитирует тренера «Спорт-экспресс».