Кожевников: новички сборной неплохо себя проявили для первого матча

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал о своих впечатлениях от игры сборной России в матче шведского этапа Евротура с командой Финляндии. Встреча завершилась победой россиян со счётом 2:1, а голы в составе подопечных Олега Знарка забили Алексей Кручинин и Анатолий Голышев.
«Для первого матча новички неплохо себя проявили. Тот же Кручинин забил в своём первом матче за сборную, Капризов неплохо смотрелся. В целом по матчу отмечу, что были сумбур и волнение. Сыгранности нет. Но для первого раза ребята неплохо сыграли. Насколько хватило мастерства, настолько и наиграли. Они получили эмоциональную поддержку. Вратарь здорово сыграл.
В СМИ появилась информация, что Голышев якобы хочет в СКА? Вчера он провёл не лучший матч. Игры у него не было. Что-то было похожее на игру у него в конце третьего периода. Ему надо в «Автомобилисте» выкладываться, а приглашение — это дело руководителей СКА. Не знаю, зачем нужно запускать такие утки. Это минус журналистам — утку запустить, чтобы потом разгадывать. Зачем это делать?» — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.