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175 лет назад 2016
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Делл: соперник видит мои габариты и бросает верхом, я много работал

10 февраля 2017, пятница. 15:53. Хоккей
Голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Аарон Делл поделился мнением о своей игре. Хоккеист проводит свой дебютный сезон в лиге.

«Я делал всё, чтобы попасть сюда. Меня уже вряд ли можно удивить. Я играл в младших лигах, набирался там опыта. Я делал новый шаг, подстраивался под новые требования и так шёл наверх. Знаю, что вратари развиваются медленнее, так что я работал. Я как-то не задумывался над тем, что меня не задрафтовали, что меня считают невысоким.

Я брал понемногу у каждого тренера. Многие говорили мне: «Вот этот стиль. Ты будешь играть так». Но я брал у одного одно, у другого – другое. У каждого тренера есть то, что я мог использовать. Так что я всё смешал и получил своё. Вратарю легче подниматься наверх. Меньше ошибок на площадке, защитники сильнее. Голевые моменты у ворот возникают, но не так часто.

Я всегда играл довольно агрессивно, но не выходил за рамки. Принято считать, что невысокому вратарю сложнее брать броски верхом. Я думаю, что в стойке я играю надёжно. Соперник видит мои габариты и бросает верхом, поэтому я много работал над такими бросками. А если я выхожу из ворот, то мои габариты сравнимы с размерами других вратарей, которые играют глубже. У нас очень надёжная схема игры в обороне. Я знаю, как должны действовать наши защитники. Мне не надо гадать, и это всё меняет», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.
Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
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Сан-Хосе Шаркс
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