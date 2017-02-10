Алексеев: в Ярославле мне не дали шанса. Значит, я был слабее

Форвард «Адмирала»рассказал об уходе из «Локомотива» и оценил свою игру. Хоккеист стал лучшим новичком недели в КХЛ.«Конечно, очень приятно, что меня заметили. Забросил свои первые шайбы в КХЛ, а также доволен победой над «Авангардом» (3:1).Я обрадовался обмену, поскольку появился шанс поиграть в КХЛ, а до этого на взрослом уровне выступал лишь в ВХЛ. Для меня главное – играть в Континентальной хоккейной лиге, набираться опыта для успешного развития карьеры. Тренерский штаб мне доверяет, а я пытаюсь по максимуму оправдать это доверие. Андриевский – хороший, требовательный тренер. Могу также сказать, что он эмоциональный наставник и может быть жёстким, когда того требует ситуация. Во время игры на лавочке слышал, как он кричит. Но это не пугает, наоборот, подстегивает и заводит. В Ярославле мне не дали шанса. Но никакой обиды нет. Значит, я был просто слабее.В КХЛ играют опытные хоккеисты, они всё делают правильно, жёстко действуют у бортов, быстро принимают решения. Ну и о мастерстве, думаю, любой молодой игрок скажет – оно здесь высокое. Ещё стоит отметить, что все стараются выполнять тренерскую установку, есть дисциплина. С каждой игрой я набираюсь уверенности, много работаю во время и после тренировок. Особое внимание уделяю броску – постоянно его совершенствую. Физики для игры в КХЛ мне хватает, однако у бортов чувствую себя пока не так комфортно, но, если можно так сказать, стараюсь не упасть. Сейчас главная цель – попасть в плей-офф, а там будет видно», – цитирует игрока официальный сайт КХЛ.