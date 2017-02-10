Кулда: Челиос подсказывал такие вещи, которые не смог бы сказать ни один тренер

Защитник «Йокерита»поделился воспоминаниями об игре вместе с легендарным защитником, трёхкратным обладателем Кубка Стэнли«Сейчас я могу посмотреть назад и действительно понять, что игра с ним очень многое мне дала. Он подсказывал такие вещи, которые не смог бы сказать ни один тренер или другой партнёр. Мне в тот год было 21, а ему исполнилось 48! Он старше моего отца. И я на самом деле очень хорошо помню вещи, которые он подсказывал – как себя вести, в какой ситуации как сыграть. Это всё помогает мне до сих пор.Он всегда говорил: „У тебя есть больше времени, чем ты думаешь“. Грубо говоря, это можно понять так: ещё до того, как к тебе пришла шайба, пока идёт игра, ты уже можешь принимать решение. Хотя словами тут объяснить трудно, нужно выйти на лёд и просто это почувствовать самому», — цитирует Кулду пресс-служба КХЛ.