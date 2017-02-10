Ткачёв: о пощаде в матче «Салавата» с «Ак Барсом» Капризов меня не молил

Нападающий сборной России и «Ак Барса»рассказал, что не обсуждал со своим партнёром по звену в национальной команде и форвардом «Салавата Юлаева»предстоящую очную встречу в регулярном чемпионате КХЛ.«Обсуждали ли с Капризовым матч „Ак Барса“ и „Салавата Юлаева“, который состоится после Евротура? О пощаде Кирилл меня не молил. Сейчас мы обсуждаем только дела сборной. А потом будет просто хорошая игра, битва сильных команд, „зелёное дерби“. У них свои задачи, у нас свои.Есть ли желание взять реванш за поражение от „Салавата“ в прошлом плей-офф? Можно говорить об этом сколько угодно. Мы должны сконцентрироваться на своей игре. Это ключевое. А мыслей о том, что нам нужно не пропустить Уфу в плей-офф, нет.В последних матчах регулярного чемпионата мы будем готовиться к плей-офф. Дальше такой возможности не будет — пойдут матчи без права на ошибку. Два разгрома от „Нефтехимика“ (2:8) и „Лады“ (0:4) показали, что у нас есть проблемы, которые надо устранять. Этим мы и займёмся в последнюю неделю «регулярки», — цитируют Ткачёва „Известия“.