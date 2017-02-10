Красковский: матч со Словакией получился боевым, обе команды боролись до конца

Нападающий олимпийской сборной Россииподвёл итоги матча со Словакией на Кубке Словакии (3:1).«Матч получился боевым, оба соперника до конца боролись за победу. Немножко волновались в начале, но вкатились, и начало получаться.В любой игре за сборную накал страстей очень высок. Даже если игра товарищеская, по-другому не бывает. Ты бьёшься за свою страну и играешь на победу.Поздравили друг друга и готовимся дальше. У нас впереди ещё два матча. Надо поправить ошибки, и с новыми силами в бой», — цитирует Красковского пресс-служба ФХР.