Хет-трик Хованова помог сборной РФ U17 разгромить шведов на Турнире пяти наций

Юниорская сборная России U17 одержала разгромную победу над командой Швеции на турнире Пяти наций со счётом 6:0. Лучшим игроком встречи признан, оформивший хет-трик и сделавший одну голевую передачу.В первом матче турнира россияне уступили США (3:4), 11 февраля они встретятся с Финляндией, а 12-го числа — с чехами.0:1 — Хованов (Котков), 8:07.0:2 — Котков (Хованов), 20:15.0:3 — Соколов (Ртищев, Жабреев), 33:49.0:4 — Хованов (Денисенко), 36:15.0:5 — Хованов, 38:45.0:6 — Платонов (Дробин), 43:36.