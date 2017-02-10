Антипин приступил к тренировкам со сборной России перед матчем со Швецией

Национальная сборная России прибыла в Гётеборг, где вечером, накануне встречи со сборной Швеции в рамках Шведских хоккейных игр провела ледовую тренировку. Защитник, пропустивший встречу с Финляндией в Санкт-Петербурге из-за болезни, приступил к тренировкам. Игроки занимались в следующих сочетаниях:Шестёркин, Сорокин, Самсонов;Береглазов – Любушкин, Голышев – Ткачёв – Капризов;Антипин – Мусин, Шумаков – Шалунов – Санников;Арзамасцев – Яруллин; Кручинин – Светлаков – Мамин;Рыков – Осипов, Фёдоров – Прохоркин – Карпов, Окулов.