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175 лет назад
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Евгений Кузнецов зубами подал шайбу линейному арбитру
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Кузнецов: я русский, поэтому не беспокоился о микробах, когда клал шайбу в рот
10 февраля 2017, пятница. 21:19.
Хоккей
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз»
Евгений Кузнецов
прокомментировал эпизод матча с «Детройт Ред Уингз» (6:3), в котором он подал шайбу арбитру зубами.
«Когда я клал шайбу в рот, о микробах не беспокоился. Почему? Я русский», — цитирует Кузнецова в своём «твиттере» обозреватель Washington Post Изабель Хуршудян.
Видео также можно посмотреть
здесь
.
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Вашингтон Кэпиталз
Евгений Кузнецов — хоккей
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Новости. Хоккей
10 февраля 2017, пятница
21:19
Кузнецов: я русский, поэтому не беспокоился о микробах, когда клал шайбу в рот
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