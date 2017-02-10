Женская сборная России потерпела поражение от Финляндии на Турнире трёх наций

Женская сборная России разгромно проиграла команде Финляндии на Турнире трёх наций со счётом 2:7. 11 февраля нашей команде предстоит встреча со сборной Швеции, а 12 февраля — повторный матч с Финляндией.
Финляндия — Россия — 7:2 (1:1, 4:0, 2:1)
0:1 — Шаталова (Старовойтова), 00:54.
1:1 — Валимяки (Нильссон), 03:28.
2:1 — Нисканен (Мелотиндос, Виитасуо), 23:53.
3:1 — Валимяки (Рахунен, Тапани), 36:47, бол.
4:1 — Валимяки (Мякинен, Хиирикоски), 37:14.
5:1 — Хакала (Кайхко, Саари), 38:22.
5:2 — Лебедева (Белоглазова), 44:59.
6:2 — Хиирикоски (Тапани, Рауханен), 46:39.
7:2 — Хиирикоски (Тулус, Ниеминен), 59:38, бол.