Олимпийская сборная России проиграла словакам в полуфинале Кубка Словакии

Олимпийская сборная России потерпела поражение от словаков в полуфинале Кубка Словакии. Встреча завершилась со счётом 2:6. В заключительном матче россияне встретятся со сборной Беларуси.В первом периоде словаки создали комфортный задел в две шайбы, отличились Либор Гудачек и Мартин Гернат. Второй период получился безголевым, на старте третьей двадцатиминутки Иван Шварны реализовал большинство, а через 30 секунд забросил Радослав Мацик. Вскоре Гудачек оформил дубль, после чего в воротах нашей команды Александр Шарыченков сменил Игоря Бобкова. Наша команда смогла распечатать ворота Юлиуса Гудачека лишь на 48-й минуте, отличился Антон Шенфельд, а затем Артём Гареев реализовал большинство. Окончательный результат установил Томаш Грнка — 6:2.