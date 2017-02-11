Ефимов: звено Хованова сыграло хорошо, но не стал бы выделять только его

Главный тренер юниорской сборной до 17 летпрокомментировал победу над командой Швеции на Турнире пяти наций (6:0).«Счёт очень хороший, рады за нашего вратаря Даниила Исаева, который сыграл на ноль и подчистил очень много моментов у ворот. К сожалению, пока есть проблемы в обороне, которые будем разбирать с ребятами. Но результатом и игрой в атаке сегодня остались довольны, давно команда не забрасывала шесть шайб в матче.Ещё во время предыдущего матча у нас был план Б: мы сделали перестановки, немного поменяли сочетания звеньев и переместили Влада Коткова в первое звено к Хованову и Денисенко. В итоге там получилась хорошая концовка, когда мы едва не вернулись в игру, забросив две шайбы подряд. В сегодняшней встрече эта тройка тоже сыграла хорошо, но не стал бы выделять только их. На льду была команда, единый кулак. Радует, что ребята бились друг за друга, и начало этому было положено ещё в концовке третьего периода вчерашней игры. Ну и, конечно, молодец Сашка Хованов, на счету которого сегодня три заброшенные шайбы и одна передача, как капитан он здорово сработал в этом матче. Дебютной шайбой за сборную отметился Юра Платонов, мы очень рады за него, поздравили в раздевалке после игры», — цитирует Ефимова пресс-служба ФХР.