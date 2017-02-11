Холтби: чем старше я становлюсь, тем больше фокусируюсь на победе в Кубке Стэнли

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз»рассказал о задачах, которые поставил перед собой в текущем сезоне.«Моя цель на каждый новый сезон — становиться лучше, чем я был в минувшем году как голкипер и как лидер, быть лучше готовым к матчам. Передо мной стоит задача прогрессировать в собственных глазах. Статистика — не всегда лучший для этого индикатор. Чем старше я становлюсь, тем больше сфокусирован на команде и победе в Кубке Стэнли. Так что прямо сейчас для меня не так уж важно получить „Везина трофи“ второй год подряд», — приводятся слова Холтби на официальном сайте НХЛ.