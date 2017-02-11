Хованов: вышел на матч со шведами очень заряженным и злым

Капитан сборной России U17поделился впечатлениями от матча со Швецией на Турнире пяти наций (6:0), в котором он набрал 4 (3+1) очка.«Я стараюсь проявлять себя в каждом матче. Вчера это не очень получилось, после игры с США я покопался в себе, разобрал собственные ошибки. Какие-то моменты, в которых нужно было добавить, подсказал отец. Сегодня выходил на матч очень заряженным и злым. Рад, что получилось забить три гола.Наше звено и вся команда сыграли на все сто. Ключевой момент игры заключался в том, что мы вышли очень настроенными и с первой минуты дали сопернику понять, что у них нет шансов, сегодня мы победим. Не думаю, что шведы ожидали такого крупного поражения, они серьёзно готовились, до этого обыграли американцев и выступали в целом неплохо. Но мы выполняли тренерскую установку, на собрании разобрали свои ошибки и вышли абсолютно готовыми к этой игре, что доказывает счёт на табло», — цитирует Хованова пресс-служба ФХР.