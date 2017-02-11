Исаев: сборная U17 понимала, что в матче со Швецией надо обязательно брать верх

Вратарь юниорской сборной до 17 летподелился впечатлениями от мачта со Швецией на Турнире пяти наций (6:0).«Мы не думали о том, что необходимо обязательно одержать крупную победу, просто настраивались на игру. Прекрасно понимали, что матч со шведами очень ответственный, надо обязательно брать верх. Подготовились, вышли и показали, что мы можем.Самым главным для меня было не сыграть на ноль, а чтобы команда сегодня победила. Ну, когда на табло уже было 6:0, мыслишка о том, чтобы удержать нолик, пробежала.Все моменты, которые возникали у наших ворот, были непростыми и опасными. Шведы много чего создали в этой игре. У них в команде мастеровитые ребята, которые хорошо бросают. Но мы с тренерами изучили их действия, посмотрели предыдущие игры. Мне про всех рассказали, кто, куда и как может бросить. Ключевым моментом матча назвал бы второй период, в котором наша сборная забросила много шайб и в целом провела его хорошо», — цитирует Исаева пресс-служба ФХР.