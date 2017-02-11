Голубович: в отличие от матча со Швецией, с Финляндией реализовали свои моменты

Главный тренер юниорской сборной России U-18прокомментировал разгромную победу над Финляндией (6:1) на Турнире пяти наций. В стартовом матче турнира россияне проиграли шведам — 1:3.«Счёт крупный в большей степени потому, что удалось реализовать те моменты, которые у нас сегодня были, в отличие от вчерашней игры. Выделять никого не стану, все ребята сыграли нормально, все старались. Что касается вратарей, то мы изначально ехали с целью дать поиграть обоим вратарям, потому что если человек в команде, то у него должно быть игровое время. Завтрашний матч также начнет Кочетков», — приводит слова Голубовича официальный сайт ФХР.