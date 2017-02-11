«Чикаго» крупно обыграл «Виннипег», Панарин набрал 3 очка, Анисимов — 2

«Чикаго Блэкхоукс» уверенно победил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в «Эм-Ти-Эс-центре» в Виннипеге и завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.В составе «Чикаго» отличились Патрик Кейн (16-я минута),(33), Данкан Кит (58), Мариан Госса (59) и(60). На счету Анисимова также 1 результативная передача, Панарин записал в свой актив 2 ассиста. За «Виннипег» голы забили Брайан Литтл (22) и Адам Лоури (59).Для «Чикаго» эта победа стала четвёртой подряд.