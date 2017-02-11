Бержерон: схема игры Кэссиди нам знакома, он работает в «Бостоне» девять лет

Нападающий «Бостон Брюинз»поделился впечатлениями от первой игры под управлением Брюса Кэссиди, в которой был обыгран «Сан-Хосе Шаркс» (6:3).«Ещё рано что-то говорить. Всё ещё только начинается. Ещё будут перемены. Но схема игры Кэссиди нам знакома. Он работает в системе клуба уже девять лет. Он многое делает так, как делал Клод. Хочет, чтобы мы играли быстрее, взвинчивали темп.Сегодня нам это удалось. Будем работать над этим дальше. Но ещё слишком рано. Нам ещё предстоит многое узнать, на это нужно время», — цитирует Бержерона официальный сайт НХЛ.